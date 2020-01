Minister wil experiment met studentpromovendi niet stopzetten

nieuws

Foto: Joachim Kohler via WikiMedia

Minister Ingrid van Engelshoven wil het omstreden experiment met ‘beurspromovendi’ aan de RUG niet stopzetten. Dat antwoordde ze donderdag in een reactie op vragen van kamerleden over het manifest dat de beurspromovendi in december publiceerden.

Hoewel de minister het experiment aan de RUG wil voortzetten tot de evaluatie in 2021, heeft ze de RUG gewaarschuwd voor mogelijke rechtszaken van de beurspromovendi. 58 promovendi van de RUG hebben al gedreigd naar de rechter te stappen als het UMCG ze niet compenseert voor de ongelijke beloning voor hun werkzaamheden. Kamerleden Van den Berge (GroenLinks), Paternotte (D66) en Van den Hul (PvdA) stelden hier vragen over aan de minister.

Volgens de promovendi aan de RUG heeft het experiment veel nadelen voor hen. Het inkomen van de studenten is lager dan dat van normale promovendi. Daarnaast hebben ze minder arbeidsrechtelijke bescherming. Daarom willen zij, naast stopzetting van het experiment, ook een werknemersstatus en compensatie voor de tijd die zij als student-promovendi werkzaam zijn geweest.