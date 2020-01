Menso Alting gooit hoge ogen in mbo Keuzegids: “We zijn super trots”

Het ROC Menso Alting is één van de best presterende mbo-scholen in Nederland. Dat blijkt uit de Keuzegids 2020 die onlangs gepresenteerd werd.

“Of ik verbaasd ben?” Werpt docent Joke Knooihuizen de vraag terug. “Nee, niet helemaal. We presenteren al een aantal jaren heel goed. Maar het neemt niet weg dat we super trots zijn op dit resultaat.” De Keuzegids wordt door mbo-scholieren gebruikt als keuzehulp voor hun toekomstige opleiding. Daaruit blijkt dat behalve de school ook de opleidingen kantoor en administratie én verpleging goed scoren. “Eén van de redenen dat het goed gaat is dat we een kleine school zijn. Studenten zijn hier geen nummer maar we kennen hun namen en we kennen hun achtergrond.”

Studenten zijn het daar mee eens. “Toen ik mij oriënteerde heb ik verschillende mbo’s bezocht. Hier voelde ik mij heel prettig. Het is overzichtelijk en wellicht helpt het ook wel omdat het een christelijke school is.” De mooie resultaten betekenen overigens niet dat de schoolleiding achterover gaat leunen. “Nee, wij willen volgend jaar starten met een Business College. Daarmee willen we onze opleidingen in de basis combineren zodat er een breed basisjaar ontstaat waardoor studenten heel veel nuttige bagage krijgen aangeboden.”