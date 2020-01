Melding gaslekkage blijkt barbecue te zijn

nieuws

Foto: Jelte Haumersen - 112groningen.nl

Enige commotie zondagmiddag in de Javalaan in de Indische Buurt. Een barbecue werd daar aangezien voor een gaslekkage. Dat meldt de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van een gaslekkage kwam rond 16.00 uur bij de hulpdiensten binnen die daarop een bluswagen ter plaatse stuurden. “Bij aankomst zijn brandweerlieden direct op onderzoek uitgegaan”, vertelt Martin Nuver van 112groningen.nl. “Al snel kon de oorzaak achterhaald worden. In een tuin van een woning stond een gasbarbecue. Deze barbecue was de oorzaak van de gaslucht die in de straat geroken werd.”

Brandweerlieden hebben de situatie veiliggesteld en zijn daarop weer teruggekeerd naar de kazerne.