foto Alina L 'Ami

De 20-jarige Groningse schaker Jorden van Foreest heeft een uitstekend resultaat geboekt door remise te spelen tegen wereldkampioen Magnus Carlsen in de 4 ronde van Tata Steel Chess.

Van Foreest speelde remise tegen de Noor in 45 zetten met wit. Het was een Italiaanse opening waarin de Groninger lang een klein voordeeltje had, maar uiteindelijk was dat niet voldoende voor de winst. Jorden heeft nu 2,5 punt uit 4 partijen. (meer informatie over toernooi volgt)