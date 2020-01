Gemeente wil verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk

nieuws

Er moet een verbod komen voor het meest gevaarlijke vuurwerk, zoals vuurpijlen en knalvuurwerk. Dat schrijft de gemeente in een brief over het verloop van de recente jaarwisseling.

Zo’n verbod komt de veiligheid van bewoners, hulpverleners en dieren ten goede en vermindert de overlast. De gemeente wacht de landelijke uitwerking van het kabinet over dit onderwerp af. Volgens de gemeente zal de strengere regelgeving er niet toe leiden dat er geen overlast meer zal zijn. Er zijn rond de jaarwisseling immers ook branden en vernielingen die los staan van het afsteken van vuurwerk.

De gemeente heeft zich op diverse manieren op de jaarwisseling voorbereid. Brandweer, politie en jeugdwerkers hebben met wijkbewoners afspraken gemaakt over het maken van vreugdevuren. Enkele autowrakken en oude aanhangers zijn verwijderd en zes mensen die eerder de openbare orde hadden verstoord, kregen een gebiedsverbod. Grote incidenten zijn dan ook uitgebleven.

De beide ziekenhuizen in de stad en de Doktersdienst hebben in totaal 31 vuurwerkslachtoffers behandeld. Het vrijhouden van vuurwerkvrije zones is in grote lijnen goed verlopen. De totale schade aan gemeentelijke eigendommen bedroeg 104 duizend euro. Dat is veel meer dan het jaar ervoor, maar dat kwam vooral door een vernielde houten brug aan de Meerpaal in Lewenborg (kosten: 60 duizend euro).