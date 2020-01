nieuws

De Italiaanse architect Adolfo Natalini is vorige week op 78-jarige leeftijd overleden. Natalini ontwierp het Waagstraatcomplex.

Dat werd in 1996 opgeleverd. De Groninger bevolking kon uit meerdere ideeën kiezen en het plan van Natalini, met Italiaanse uitstraling, won.

Natalini was in de jaren zestig een van de oprichters van Superstudio dat in de jaren daarna een belangrijke rol kreeg in de vernieuwende architectuur.