Aanhoudingen en gewonde na inval in woning Kometenstraat

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een inval gedaan in een woning aan de Kometenstraat in de Groningse wijk Paddepoel. Daarbij werden in ieder geval twee mensen aangehouden. Dat melden verschillende incidentenwebsites.

De inval vond plaats rond middernacht. “Het ging om een actie van een Aanhoudings Eenheid óf een Arrestatieteam van de politie”, vertelt Martin Nuver van 112groningen.nl. “Bij de actie zijn zoals het nu lijkt twee mensen aangehouden. Een derde persoon raakte gewond. Deze is in een ambulance met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.” Wat er precies gebeurt is, is nog onbekend. “Ik sprak zojuist met een buurman. Die had geen idee wat er aan de hand was maar die hoorde ineens allemaal lawaai. Ook in de buurtapp werd er melding gemaakt dat het wel wat rustiger mocht. Zijn vrouw zag toen de mensen van de politie in de tuin van de buren staan.”

Het heeft er alle schijn van dat de politie een inval gedaan heeft in de woning. “Zojuist is er een bedrijf ter plaatse gekomen dat de sloten van de woning gaat vervangen”, vertelt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl. Over de aanleiding van de inval is niets bekend. Ook is onbekend hoe de derde persoon gewond is geraakt.

Noot:

Dit artikel is gebaseerd op ooggetuigenverslagen en informatie van verschillende incidentfotografen. De woordvoerders van de politie zijn op werkdagen alleen tijdens kantooruren beschikbaar voor persvragen. Dit artikel zal gedurende de dag verder bijgewerkt worden.