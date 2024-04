Foto: Andor Heij

Helpman verloor in de tweede klasse I van het zondagvoetbal donderdagavond voor de vierde keer op rij. Koploper Roden was in eigen huis met 3-1 te sterk.

Tim Sanders opende nog wel de score voor Helpman. De broers Erolind en Getuar Derguti en Robin van der Tuin bezorgden de Drenten de winst.

Roden is door de zege officieus kampioen. Helpman zakte naar de vierde plaats, maar heeft nog zicht op een periodetitel.