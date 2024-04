Twellaar en Clevering pakken de titel bij World Cup roeien in Italië

Foto via KNRB

Roeiers Melvin Twellaar en Ymkje Clevering hebben zondag in het Italiaanse Varese de eerste World Cup van het seizoen op hun naam gezet. Marloes Oldenburg pakte brons. Twellaar is lid van de Groningse vereniging Aegir en Clevering en Oldenburg zijn lid van Gyas.

In de dubbeltwee vormt Twellaar samen met Stef Broenink een duo. Zondagmiddag trad men aan in de finale. De afstand van twee kilometer werd afgelegd in een tijd van 06:07.09. Clevering zette, samen met Veronique Meester in de twee-zonder-stuurvrouw, in de finale een tijd neer van 06:56.53.

Oldenburg kwam in de vier-zonder-stuurvrouw na 06:23.33 als derde over de finish. Twee boten uit Groot-Brittannië bleven de Nederlanders voor. Oldenburg roeit samen met Hermine Drenth, Tinka Offereins en Benthe Boonstra.

De wedstrijd in Varese is de eerste van de drie World Cups in een seizoen. De tweede wordt afgelegd in Zwitserland van 24 tot 26 mei en derde Cup wordt gehouden in Polen van 14 tot 16 juni.