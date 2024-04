Transfers amateurvoetbal: Versterkingen voor Be Quick 1887 en PKC’83

Foto Andor Heij

De zogeheten spelerscarrousel in het amateurvoetbal draait op volle toeren. Be Quick 1887 en PKC’83 wisten zich opnieuw te versterken.

Vierde divisionist Be Quick haalde Ashraf Hezam op bij competitiegenoot Pelikaan S. Hezam speelde voorheen al bij Be Quick en kan zowel op het middenveld als in de verdediging uit de voeten. Eerder versterkte Be Quick zich al met spit Geertjan Liewes, die na een jaar Jubbega terugkeert bij de Groningers. Eersteklasser Jubbega wil verder met spelers uit het eigen dorp en trok deze week daarom het eerste elftal terug uit de competitie om zo bewust te degraderen.

PKC’83

PKC’83 versterkte zich met aanvallende middenvelder Jordi Paapst van GVAV Rapiditas dat net als PKC in de eerste klasse speelt. “We zijn zeer content dan zo’n jeugdige speler voor ons kiest”, aldus trainer Robert Groninger van PKC. PKC trok eerder al Omar Kavak van Pelikaan S en Bram Mulder van GRC aan alsmede Gelo Windser en Sem Rozema van Be Quick.

Bij PKC’83 vertrekken ook vier spelers. Kay Bootsma gaat naar Velocitas en doelman Jos Broekmans zoekt zijn heil bij Winsum. Boye Boonstra gaat een wereldreis maken en Max van der Hem stopt.

GVAV Rapiditas

Bij eersteklasser GVAV Rapiditas vertrekken naast Paapst nog enkele spelers. Verdediger Youri ter Arkel en aanvaller Patrick Venema gaan naar tweedeklasser Bedum. Eerder al werd bekend dat Tom Klooster en Ricardo Postema naar eersteklasser Velocitas verkassen.