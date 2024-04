Temperatuur stijgt tijdens Koningsdag, maar kans op regen blijft bestaan

Foto: Hielke Boersma

Groningen kan grotendeels op een droge Koningsnacht rekenen. Dat zegt OOG-weerman Johan Kamphuis.

Vrijdag valt er af en toe zon en hier en daar een buitje. Het wordt elf graden met een zwakke wind. In de nacht blijft het overwegend droog en klaart het weer daarmee rustig op. Het is wel aan te raden om buiten een goede jas aan te doen, want het wordt maar twee tot vier graden in de nacht.

Op Koningsdag begint het op de meeste plaatsen met droog weer. Wel is het bevolkt, maar komt er in de loop van de middag een flets zonnetje door. Met zeventien graden wordt er een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In de namiddag moeten Koningsdag-vierders rekening houden met een bui, waar er zelfs een slag onweer mogelijk is.

Zondag schijnt er af en toe wat zit en valt er heel lokaal een bui. De temperatuur neemt nog steeds toe: tot nu een graag of achttien à negentien.

Na het weekend zal het weer goed blijven. Het wordt op maandag zeventien graden en dat kan op dinsdag zelfs toenemen tot een graag of tweeëntwintig. Eindelijk weer mooi en warm lenteweer dus!