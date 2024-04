Stadjer (22) aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij moord in Sneek

Foto via Politie.nl

De politie heeft een 22-jarige man uit Groningen aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de dood van een 41-jarige man uit Sneek.

Dat maakte de politie vrijdagmiddag bekend. De 22-jarige man werd woensdag aangehouden in de stad Groningen. Inmiddels is duidelijk dat de Stadjer zeker veertien dagen vast blijft zitten in volledige beperking. Dat betekent dat de verdachte alleen met de politie en zijn advocaat mag praten.

De man uit Groningen wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een 41-jarige man uit Sneek. Deze man werd vorig jaar mei levenloos aangetroffen in zijn woning in de Friese stad. Uit onderzoek van de politie bleek dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen, vermoedelijk een paar dagen ervoor.

De Stadjer is de derde verdachte die vastzit voor het misdrijf. Eerder al werden een 32-jarige vrouw uit Sneek en een 22-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Het onderzoek gaat verder en tips blijven welkom, stelt de politie. Contact opnemen kan via de Opsporingstiplijn (0800-6070) of Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).