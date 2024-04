Raad wil marktkooplui nog geen zero-emissie-ontheffing geven: “We zijn in gesprek, dit komt te vroeg”

Foto Iris Medendorp

Ondernemers op de markt krijgen van de Groningse politiek nog geen ontheffing voor de emissievrije binnenstad die vanaf volgend jaar gaat gelden. Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Energietransitie geeft aan dat er nog gesprekken plaatsvinden en dat de motie een voorschot neemt op de uitkomst.

De fracties van VVD, Stadspartij 100% voor Groningen, Partij voor het Noorden, PVV en CDA vroegen in een motie om marktondernemers duidelijkheid te geven. Etkin Armut van het CDA: “De zero-emissiezone heeft de afgelopen periode veel los gemaakt. Ook landelijk waarbij er inmiddels gewerkt wordt met een lange lijst met uitzonderingen. De markt ontbreekt daar echter op. Met deze motie willen wij deze ondernemers duidelijkheid verschaffen.”

Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden): “Aanschaffen van een elektrische vrachtwagen kost veel geld”

Vanaf 1 april 2025 is de binnenstad alleen nog toegankelijk voor emissieloze voertuigen. Of heel simpel gezegd: alleen elektrische voertuigen zijn dan nog toegestaan. Leendert van der Laan van de Partij voor het Noorden: “Met deze motie roepen wij op om de marktondernemers meer tijd te geven. Het aanschaffen van een elektrische vrachtwagen waarmee de marktkarren getrokken kunnen worden kost ontzettend veel geld. Op dit moment is er nog geen enkele ondernemer met zo’n soort vrachtwagen.” Ietje Jacobs-Setz van de VVD: “Dit is de tijd om marktondernemers te steunen. Hoe kunnen we de binnenstad levendig houden? We hebben het niet over vrachtwagens die urenlang staan te draaien, nee, het gaat over het afleggen van een paar honderd meter. Het kan niet de bedoeling zijn dat we hiermee de markt de nek omdraaien.”

Joren van Veen (PvdA): “Met deze motie nemen we een voorschot op het resultaat van de gesprekken”

Andere partijen vinden dat het voorstel echter te vroeg komt. Joren van Veen van de PvdA: “Groningen heeft de mooiste markt van Nederland. En die markt moet ook blijven bestaan. De wethouder heeft vorige week tijdens de commissievergadering aangegeven in gesprek te zijn met de marktondernemers wat de beste oplossing is. Er worden nu goede gesprekken gevoerd. Nu hier in deze zaal met deze motie instemmen betekent dat we een voorschot nemen op het resultaat van die gesprekken. En dat kan niet de bedoeling zijn.”

Etkin Armut (CDA): “We willen toch geen praatclubje?”

Armut is het daar niet mee eens: “Deze coalitie denkt echt dat ondernemers niks beters te doen hebben dan met de gemeente in gesprek zijn? We hebben het standplaatsenbeleid en de reclamebelasting nog maar net achter de rug en de gemeente komt al weer met een nieuw plan. Men heeft wel wat beters te doen dan al maar praten. We willen toch geen praatclubje? Als politiek hebben we nu de mogelijkheid om de zorgen van marktondernemers weg te nemen.” Jacobs-Setz: “Wij noemen dit socialistische participatie. De wethouder zegt in gesprek te gaan maar de zero-emissie komt er. Wij gaan uitleggen wat u moet doen. Stop hier toch mee.”

Joren van Veen: “Gesprekken duren een aantal maanden”

Van Veen: “Deze gesprekken gaan niet eeuwig door hè? Groningen is één van de 29 gemeenten waar de zero-emissie wordt ingevoerd. De meeste gemeenten voeren dit op 1 januari in, wij gaan met 1 april bewust wat later zitten zodat we kunnen leren hoe het in andere gemeenten gaat. De gesprekken duren een aantal maanden en dan is het klaar.”

Laurent Dwarshuis (ChristenUnie): “Ik verzet me tegen het frame dat hier wordt neergezet”

Bij de ChristenUnie stuit de toon van het debat tegen de borst. “Mijn fractie wil zich verzetten tegen het frame dat hier wordt neergezet”, zegt Laurent Dwarshuis. “Er wordt gezegd dat de gemeente niet meedenkt maar alleen maar praat. Tijdens de commissie is duidelijk aangegeven dat er hobbels op de weg zijn, maar dat de gesprekken nog lopen. Mochten die gesprekken niets opleveren dan kunnen we altijd nog een ontheffing verlenen. Dit komt te vroeg.” Daar reageert Van der Laan op: “In de motie gaat het over een ontheffing voor een periode van vijf jaar. Heeft u enig idee wat zo’n vrachtwagen kost?” Dwarshuis: “Dat weet ik. En ik weet ook dat de wethouder nog in gesprek is. Het doel is een emissievrije binnenstad. Hoe kunnen we dat doen? Nu aan de voorkant ontheffingen regelen vind ik te vroeg.”

Tim van de Vendel (GroenLinks): “Jammer dat partijen geen vertrouwen hebben in de gesprekken”

Zo denkt men er bij GroenLinks ook over. Tim van de Vendel: “Het is jammer dat klaarblijkelijk verschillende partijen geen vertrouwen hebben in de gesprekken die nu gevoerd worden. En het is jammer van de aanname dat we de markt kapot willen maken.” Armut: “Het is zo makkelijk gezegd dat je in gesprek bent en dat het dan wel goed komt. Maar de ondernemers hebben keer op keer te maken met zorgen. Over standplaatsen, over reclamebelasting en nu over elektrische voertuigen. Je kunt de zorgen over de emissie nu met deze ontheffing wegnemen. Of vindt GroenLinks het prima dat er hierdoor marktkramen gaan verdwijnen?” Van de Vendel: “We willen niet dat kramen verdwijnen. We willen met de ambulante handel zoeken naar een geschikte oplossing.”

Wethouder Philip Broeksma: “We zoeken een oplossing, daarover zijn we in gesprek”

Die mening is ook wethouder Philip Broeksma toegedaan: “De markt is voor ons erg waardevol. Het is een belangrijke economische magneet waar handel en bevolking samen komen. Het is iets dat super tof is. En voor de duidelijkheid: we hebben het over de volledige ambulante handel tot aan de oliebollenkraam aan toe. Veel marktwagens zullen al onder de standaard ontheffingsregelingen vallen. We zoeken een oplossing voor de rest. Daarover zijn we in gesprek. Als deze motie wordt aangenomen dan beïnvloed je de uitkomst van die gesprekken. En dat is geen goede insteek.”

Uiteindelijk wordt de motie weggestemd waarbij 30 raadsleden tegen stemmen en 12 voor. Wel vragen verschillende partijen de wethouder om op de hoogte te worden gehouden over de voortgang van de gesprekken.