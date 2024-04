Provincie maakt jacht op Aziatische hoornaar: ‘Dier gezien? Meld het dan!’

Foto: Gilles San Martin via WikiMedia Commons (CC 2.0 Generic)

De provincie Groningen vraagt haar inwoners om melding te maken van Aziatische hoornaars. Het dier kan ernstige schade veroorzaken aan de insectenpopulaties en wordt daarom bestreden.

De Aziatische hoornaar (Vespa velutina) is een invasieve exoot die sinds een aantal jaren vooral in Zuid-Nederland wordt aangetroffen. De hoornaar is schadelijk voor honingbijen, hommelsoorten en andere bestuivende insecten.

Wie een nest of een Aziatische hoornaar ziet, kan dit direct melden via deze website. “Maak een foto van het dier, noteer de locatie en meld dit”, laat de provincie weten. “Op basis van deze melding kan de provincie nesten opsporen en bestrijden.”

Er komen steeds meer Aziatische hoornaars voor in Nederland. Het beest lijkt op een wesp, maar is iets groter en heeft zwarte voelsprieten en borststuk. De Aziatische hoornaar is groter dan de gewone limonadewesp die we allemaal kennen, maar kleiner dan de Europese hoornaar. Hoornaars zijn dus niet de enorme monsterwespen waarvoor ze vaak worden uitgemaakt.

Een steek van een (Aziatische) hoornaar kan pijnlijker zijn dan een steek van een gewone wesp. De kans dat iemand door een hoornaar wordt gestoken, is echter veel kleiner dan door een gewone wesp. Hoornaars komen namelijk niet af op zoetigheid en eten. Alleen voor mensen die allergisch zijn, kan een steek gevaarlijk zijn.

“Aziatische hoornaars zijn over het algemeen niet agressief”, stelt de provincie. “Maar ze kunnen wel aanvallen als hun nest wordt verstoord. ”