PKC’83 haalt Omar Kavak en twee spelers van Be Quick 1887

Foto Andor Heij. PKC'83- Oranje Nassau

Eersteklasser PKC’83 heeft voor volgend seizoen met aanvaller Omar Kavak de nodige ervaring in huis gehaald. Daarnaast haalt PKC twee spelers van Be Quick 1887.

De 35-jarige Kavak komt over van vierde divisionist Pelikaan S, dat na dit seizoen stopt met prestatievoetbal. Kavak speelde zo’n 15 jaar geleden al een keer voor PKC. Daarna was hij onder meer actief voor SVZW uit Wierden, Go Ahead Eagles, FC Emmen, WKE en SC Genemuiden.

PKC’83 winkelde ook bij Be Quick 1887 uit de vierde divisie. Middenvelder Sem Rozema en vleugelverdediger Gelo Windster acteren volgend seizoen in de kleuren van PKC. Zij speelden in de jeugd van Be Quick en maken momenteel deel uit van de eerste selectie. Eerder werd al aanvaller Bram Mulder van GRC Groningen aangetrokken.

“Als technische commissie zijn we heel blij met deze aanwinsten”, aldus trainer en voorzitter Robert Groninger van PKC’83. “We zijn nog op zoek naar enige gerichte versterkingen. Ook wordt er gesproken met de huidige selectiespelers”.