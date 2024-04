Ontwikkelaar Hunzetoren wil parkeerplekken bij de buren, bewoners vrezen ‘serieuze problemen’

Foto via Van Wijnen

Ontwikkelaar Van Wijnen gaat niet verder met de plannen voor de bouw van de Hunzetoren in Oosterhogebrug, als er geen oplossing komt voor het te lage aantal beschikbare aantal parkeerplekken. De ontwikkelaar wil parkeerplekken gaan gebruiken van de naastgelegen Tasmantoren, maar dat zien de bewoners niet zitten.

Van Wijnen wil aan de Regattaweg de Hunzetoren gaan bouwen, met daarin 77 sociale huurappartementen. Op het terrein zijn niet voldoende parkeerplekken aanwezig om aan de norm voor sociale huurwoningen te voldoen. Als de gemeente ook nog haar plannen voor betaald parkeren invoert aan de Regattaweg, wordt slechts de helft van de parkeernorm gehaald.

Maar Van Wijnen wil door met de plannen voor de Hunzetoren en doet daarom een voorstel om gebruik te mogen maken van parkeerplaatsen bij de Tasmantoren. Daar zouden, van de 106 parkeerplaatsen, nog 26 ongebruikt zijn. Als die voor de Hunzetoren mogen worden gebruikt, komt het halen van de parkeernorm al wat dichterbij. Lefier, die zowel woningen in de Tasmantoren verhuurt en datzelfde gaat doen voor de eventuele Hunzetoren, zou al ingestemd hebben met de plannen.

Maar dat zien de bewoners van de Tasmantoren niet zitten. Er zou geen sprake zijn van ongebruikte parkeerplekken, schrijft de vereniging: “Er is hier een wachtlijst. Verder bepalen onze statuten dat parkeerplekken hier alleen door onze bewoners mogen worden gebruikt, niet door derden. Ook is het zo dat door de bouw van de Hunzetoren nu bestaande parkeerplekken gaan verdwijnen. Ook heeft de gemeente de plicht om de vuilniscontainers van ons terrein af te halen. Dat zal ook ten koste gaan van openbare parkeerplekken aan de Regattaweg. Indien u mocht instemmen met het voorstel van Van Wijnen, voorzien wij wel enkele serieuze problemen.”

De ontwikkelaar heeft haar plannen daarom een halt toegeroepen, totdat een adviesbureau klaar is met een parkeeronderzoek. Als daaruit blijkt dat ook een (eventueel verlaagde) parkeernorm niet haalbaar is, weet Van Wijnen niet of de bouw van de Hunzetoren wel doorgaat.