Nijland heeft voldoende handtekeningen voor voorzitterschap KNVB: “Degene met meeste draagvlak moet het worden”

Foto: Sportphotoagency.com Hans Nijland

Hans Nijland heeft de tien handtekeningen binnen om mee te kunnen dingen naar de functie van voorzitter bij de KNVB. Dat bevestigt Nijland in het Radio 1-programma De Perstribune (MAX).

De huidige voorzitter Just Spee stopt per 1 juni vanwege gezondheidsredenen. Lange tijd leek politiechef Frank Paauw de gedoodverfde opvolger, maar daar was niet iedereen blij mee. Vorige maand werd voormalig FC Groningen-directeur Hans Nijland naar voren geschoven als kandidaat door het Supporterscollectief Nederland. Korte tijd later stelde ook D66-politicus Jeanet van der Laan zich kandidaat. Om mee te kunnen doen had Nijland tien handtekeningen nodig van de leden, en die handtekeningen zijn nu binnen.

“Ik wil met de poten in de klei staan”

“Ik heb respect voor alle voorgangers die op deze positie hebben gezeten”, vertelt Nijland. “Maar ik denk dat het goed is dat er eens een keer een ondernemer op deze stoel komt te zitten. Het is belangrijk dat je heel dichtbij het voetbal zit. Ik ben niet iemand die in een ivoren toren zit. Ik wil het veld op. Ik wil met de poten in de klei staan. Ik wil weten wat er op de velden speelt. En wat kan een ondernemer dan toevoegen? Daadkracht en slagkracht. Om een voorbeeld te geven. Een punt van zorg bij het amateurvoetbal is dat één op de zes vrijwilligers overweegt om te stoppen. Dat heeft te maken met het gedrag rond de velden. Dat is heel triest. En wat ik nu ga zeggen klinkt heel gek, maar het is echt zo: het hebben van goede en veel vrijwilligers is belangrijker dan het niveau van het eerste elftal.”

“Gevulde koeken voor de vrijwilligers”

Als Nijland voorzitter wordt, dan wil hij dichtbij de verenigingen en de vrijwilligers staan: “Als je er dichtbij staat dan kun je meer slagkracht tonen. Je kunt sneller beslissingen nemen die nodig zijn. En je kunt vrijwilligers gemotiveerd houden. Het is belangrijk om zo nu en dan eens met een zak met gevulde koeken naar de vrijwilligers te stappen om de waardering te uiten.”

“Degene met het meeste draagvlak moet het worden”

Wie uiteindelijk voorzitter wordt is Nijland om het even. “Het lijken wel de Amerikaanse verkiezingen hè? Maar ik denk dat het belangrijk is dat degene die het meeste draagvlak heeft deze rol op zich moet nemen.” Een mogelijk scenario dat hij het zelf gaat worden is inmiddels besproken met het thuisfront. “Kijk, ik ben best wel een druk baasje. Ik geef elke week verschillende lezingen, ik ben voorzitter van de voetbalvereniging in Sappemeer en ik heb verschillende zakelijke belangen in bedrijven. Toen dit ter sprake kwam heb ik het met mijn vrouw overlegd. Ze zei, als je hart er sneller van gaat kloppen dan moet je het doen.”

Wie de voorzitter gaat worden, wordt op 27 mei duidelijk. Dertig vertegenwoordigers van de amateurclubs in Nederland en dertig vertegenwoordigers vanuit het betaald voetbal mogen dan hun stem uitbrengen.