Met korting het openbaar vervoer uitproberen tijdens Operatie Ring Zuid

Foto: R.F.J. Dekker - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=93006191

Automobilisten van en naar Groningen kunnen vanaf deze woensdag een ov-dagretour met korting aanschaffen. Dit om de verkeershinder te omzeilen.

Vervoerders Qbuzz en Arriva, OV-bureau Groningen Drenthe en Groningen Bereikbaar willen met deze campagne, genaamd ‘bekijk het ov’ reizigers aanmoedigen om het openbaar vervoer eens uit te proberen als alternatief voor de auto. De kortingsactie loopt tot en met zondag 14 juli.

Automobilisten kunnen twee keer tegen een speciaal actietarief een ov-dagretour bestellen (op=op) om het openbaar vervoer uit te proberen. Een dagretour voor de bus kost 3 euro 50. Die is geldig in alle bussen van Qbuzz in Groningen en Drenthe. Een dagretour voor de trein kost 10 euro en is geldig in de treinen van Arriva in Friesland en Groningen (en ook in de Arriva Q-liners 315 en 324).

De dagretours zijn te bestellen in een speciale Operatie Ring Zuid webshop van Groningen Bereikbaar via http://www.bekijkhetov.nl. Daar is ook meer informatie te vinden over de actie en het reizen met de bus en trein.