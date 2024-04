‘Maatregelen om roken te ontmoedigen hebben succes’

Foto: Dids (via pexels.com)

De maatregelen om roken zoveel mogelijk te ontmoedigen door het aantal verkooppunten te verminderen zijn succesvol. Dat meldt de gemeente Groningen.

Veel supermarkten hebben, vooruitlopend op het aanstaande verkoopverbod op 1 juni, tabak al uit de schappen gehaald. Op 1 april telde de gemeente Groningen nog 44 supermarkten die tabak verkochten. Bovendien is er weinig animo om een nieuwe tabaksspeciaalzaak te openen. Groningen telt nu nog zeven speciaalzaken, alle gevestigd in de binnenstad.

In 2022 kwam er een verbod op alle sigarettenautomaten en vorig jaar trad het verbod op de online verkoop van tabak in. Pas in 2030 komt er een verbod op verkoop van tabak bij tankstations en twee jaar later is er sprake van een totaalverbod, behalve onder strenge voorwaarden bij geregistreerde speciaalzaken.