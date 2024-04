Langgekoesterde trimbaan feestelijk geopend in Noordlaren (foto’s)

Foto: Rieks Oijnhausen

Op het multifunctionele sportterrein in Noordlaren is zaterdagmiddag een trimbaan geopend. De openingshandeling werd verricht door wethouder Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren).

De trimbaan bestaat uit acht grote en kleine hindernissen. De afgelopen drie maanden zijn de hindernissen geplaatst rond de skeelerbaan. Het gaat om constructies die gemaakt zijn van natuurelementen en door vrijwilligers uit het dorp op hun plek zijn geïnstalleerd. Een leverancier heeft daarna gecontroleerd of dit allemaal op de juiste manier is gegaan. De wethouder tekende voor de officiële opening waarna er een warming-up plaatsvond en er een rondje langs de toestellen werd gemaakt.

Enthousiasme

Dat de trimbaan er gekomen is, is te danken aan Berber Keidel, Ditmar Toxopeus en Marleen van Dijk. Al geruime tijd zetten zij zich in om sporten, bewegen en ontmoeten in Noordlaren te stimuleren. De ideeën voor een trimbaan komen oorspronkelijk bij de KidsClub vandaan. Daar was nog geld in kas en het leek men leuk om een trimbaan voor kinderen en jongeren te realiseren. Tijdens de gesprekken werd duidelijk dat het project ook op interesse kon rekenen van andere dorpsbewoners en zo werden er verschillende verenigingen bij het proces betrokken.

De openingshandeling werd verricht door wethouder Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren) (l). Foto: Rieks Oijnhausen

Fondsen en subsidie

Aanvankelijk was het de bedoeling om de toestellen zelf te gaan maken. Maar wet- en regelgeving maakt dit vrijwel onmogelijk waardoor men moest overstappen op professionele leveranciers. Hier hing een ander prijskaartje aan vast dan wanneer je alles zelf gaat doen. Het aanschrijven van fondsen en subsidies ging echter voorspoedig waarmee al snel de benodigde 38.000 euro was opgehaald. De gemeente Groningen was erg meewerkend en behulpzaam op het gebied van vergunningen en cofinanciering.

Clinics

Tijdens de opening zaterdagmiddag was ook de Gezonde Huiskamer van HANNN aanwezig. Zo was het mogelijk om er een leefstijlcheck te doen. De trimbaan is bedoeld voor alle dorpsbewoners. De toestellen zijn zo uitgezocht dat sporten en bewegen op elk niveau mogelijk is. Daarnaast kan er in de toekomst ook onder begeleiding deelgenomen worden want het is de bedoeling dat er verschillende clinics georganiseerd gaan worden.

IJsbaan

De opening van de trimbaan is één van de onderdelen in het opwaarderen van het sportterrein. Op het middenterrein ligt de welbekende ijsbaan waar afgelopen winter nog een marathon op natuurijs werd gehouden. In de zomer wordt het terrein ook gebruikt om te kunnen handballen, voetballen, basketballen en skaten. De toplaag van deze baan is echter versleten en zal nog een nieuwe witte reflecterende asfaltlaag gaan krijgen. Deze laag bevordert de groei van het ijs.