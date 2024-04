Koningsdag: zachter, een waterig ‘oranjezonnetje’ en hier en daar een bui

Koningsdag brengt qua temperatuur verlichting in de ietwat kille afgelopen periode. Droog blijft het waarschijnlijk niet helemaal, maar toch kan zich hier en daar de zon laten zien door de flinke bewolking. De dagen erna lijken wat droger te gaan verlopen en ook de temperatuur loopt langzaam wat op.

Zaterdag is er veel bewolking, stelt weerman Johan Kamphuis: “Later in de ochtend kan de zon even doorbreken, maar rond of tijdens het begin van de middag passeert een zwak frontje met kans op een buitje of wat lichte regen. Daarna wordt het weer droog met af en toe een flets zonnetje. We komen dan wel wat onstabielere lucht terecht. Vooral later in de middag en ook in de avond kan er dan ook een verspreide bui vallen met kans op een slag onweer. Het is een stuk zachter dan de voorbije dagen bij een graad of 17. Er waait een zwakke of matige wind uit het zuiden tot zuidoosten.”

In de avond naar zondag is er nog steeds kans op een enkele bui en daalt het kwik naar een graad of 10, aldus Kamphuis: “Zondag staat er een stevige zuidwestenwind. Verder wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af en wordt het 17 of 18 graden. Het blijft op de meeste plaatsen droog.”

Maandag zijn de veranderingen klein, maar dinsdag en woensdag neemt de kans op een bui iets toe, denkt Kamphuis: “Maar zijn er ook regelmatig zonnige perioden en het wordt warmer. Dinsdag kan het 21 tot 22 en woensdag 22 tot 24 graden worden. Die zomerse warmte zouden we ook donderdag nog wel eens dagje kunnen vasthouden, waarbij de 25 graden zelfs in zicht komt. Kortom: het is gedaan met de kille en hardnekkige noordelijke stroming: het wordt lente met een zomers randje.”