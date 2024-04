Grote verschillen in gemeentelijke lasten; Stad in de middenmoot

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Er zijn grote verschillen in de aanslagen voor de gemeentelijke belastingen. Dat blijkt uit onderzoek van duurzaamheidsplatform Slimster.

Meerpersoonshuishoudens in de gemeente Groningen betalen 541 euro aan afvalstoffenheffing en rioolheffing. Eenpersoonshuishoudens zijn hier 478 euro per jaar kwijt. In de gemeente Westerwolde betaalt een gezin 684 euro en in Stadskanaal ‘slechts’ 462 euro. Dat scheelt dus 222 euro per jaar.

De verschillen in afvalstoffenheffing hebben deels te maken met het feit dat gemeenten anders omgaan met zaken als restafval en betaling bij de milieustraat. De verschillen in rioolheffing zijn moeilijker verklaarbaar. Je zou, stelt Slimster, denken dat de kosten om afvalwater weg te spoelen in elke gemeente ongeveer even hoog zijn.

Slimster pleit ervoor dat gemeenten de afvalstoffenheffing inzetten als stimulans voor verduurzaming. Pascal van de Beek: “Met een variërend tariefsysteem beloon je inwoners die minder afval produceren en actief recyclen. Dit stimuleert niet alleen milieubewustzijn, maar zorgt ook voor besparingen voor de inwoners zelf. Precies waar wij ons voor inzetten.”