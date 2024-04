Gemeente overwoog beslag te leggen op Vapiano, maar besloot anders: ‘Schadebeperkend gehandeld’

De gemeente heeft overwogen om een incassotraject op te starten richting het inmiddels uit Groningen vertrokken restaurant Vapiano, om schulden van het bedrijf terug te krijgen. Maar er werd anders besloten, omdat de afhandeling van de situatie rond het restaurant nog duurder uit zou pakken dan deze al was.

Dat laat het gemeentebestuur woensdag weten, in antwoord op schriftelijke vragen van zes oppositiefracties in de gemeenteraad. De VVD, het CDA, D66 en de Stadspartij 100% voor Groningen waren benieuwd hoeveel korting Vapiano de afgelopen jaren heeft gekregen van de gemeente om haar vestiging aan de Poelestraat/Nieuwe Markt draaiende te houden in het pand, wat eigendom is van de gemeente.

Uit een reconstructie van Stadsblog Sikkom bleek dat Vapiano sinds 2020 vijftig procent korting kreeg op de huurprijs. Deze korting zou nu moeten worden terugbetaald. Daarom vertrok Vapiano halverwege maart uit Groningen.

‘Nagenoeg niks te halen’

In haar antwoord noemt het college geen specifieke bedragen die Vapiano als korting heeft ontvangen. Het waren ‘maatwerkafspraken’, aldus het college. Maar dat er schulden zijn is wel duidelijk, want het gemeentebestuur laat weten dat is overwogen om beslag te laten leggen op het restaurant en dat er is nagedacht over een incassotraject.

Maar de gemeente liet het er bij zitten, omdat het ‘niet genoeg soelaas’ zou bieden: “In dergelijke trajecten valt vaak nagenoeg niets te halen en duurt het een tijd voordat we weer de beschikking krijgen over het pand. Bij een faillissement wordt het in veel gevallen door de curator compleet leeggehaald, veelal niet zonder gevolgschade aan het pand. Het herstel van deze gevolgschade kan daarnaast nog een behoorlijke kostenpost opleveren. Bovendien komen er in zo’n procedure nog meer kosten bij voor de gemeente die vermoedelijk in het geheel niet vergoed kunnen worden.”

Volgens het college is de huurovereenkomst inmiddels beëindigd, is het bedrag van de garantie betaald, is het pand aan de gemeente opgeleverd en wordt gekeken naar een nieuwe invulling. In maart liet wethouder Van Niejenhuis al weten dat hier ‘veel interesse’ voor is vanuit de markt. De wethouder liet destijds ook weten dat de gemeente van plan is om het pand, op termijn, te verkopen.