Gasveld Groningen gaat definitief dicht, Eerste Kamer stemt met ruime meerderheid in met sluiting

Demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66) van Mijnbouw is dinsdagavond zichtbaar opgelucht. Foto: ingezonden

De Groningse gaskraan gaat definitief dicht. De Eerste Kamer stemde dinsdagavond in ruime meerderheid in met sluiting van het gasveld.

Rond 22.15 uur werd gestemd over het wetsvoorstel. Drie partijen bleken tegen de sluiting te zijn: JA21, 50Plus en Forum voor Democratie. De andere partijen stemden in met sluiting. Daarmee komt er een einde aan ruim zestig jaar gaswinning in Groningen. Vorige maand stemde de Tweede Kamer al in met sluiting. De hobbel in de Eerste Kamer leek daarna een formaliteit, maar verschillende partijen in het controlerende orgaan vroegen zich af hoe het zat met de leveringszekerheid. Onder andere PVV, BBB en VVD wilden het besluit uitstellen. Ze wilden het koppelen aan een wet over de leveringszekerheid, waardoor sluiting van het Groningenveld zeker een vertraging van een jaar zou opleveren.

Vol met beton storten

Het zorgde voor een golf van onrust in de provincie. De VVD bood hier dinsdag haar excuses voor aan. Nu de wet is aangenomen betekent het dat er geen gas meer mag worden gewonnen en dat de laatste gaslocaties ontmanteld kunnen worden. Nieuwe gaswinning in het gebied is alleen mogelijk als er vergunningen worden afgegeven. Gebruik maken van de oude gaslocaties is niet mogelijk omdat deze vol met beton worden gestort.

Hans Vijlbrief (D66): “Vrijdag kom ik naar Groningen”

Demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief van Mijnbouw is blij: “Vanavond is er ingestemd met de wet om het Groningenveld definitief te sluiten. Eindelijk krijgen de Groningers de zekerheid die zij verdienen. Ik kom vrijdag naar Groningen om hier samen met bewoners bij stil te staan.”

Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie): “Dit is een historisch en bijzonder moment”

Wethouder Inge Jongman, die de gaswinning in haar portefeuille heeft, reageert opgelucht: “Dit is een historisch en bijzonder moment na de politieke rollercoaster van de afgelopen weken. Er is hard voor gestreden en ik ben blij dat het na veel inzet is gelukt om het gasveld definitief te sluiten. Daarmee is er toekomstzekerheid voor Groningen.”

Coert Fossen (Groninger Bodem Beweging): “Voor Groningen betekent dit heel veel”

Ook blijdschap bij Coert Fossen van de Groninger Bodem Beweging: “Voor Groningen is dit een historisch besluit. Vanaf het moment dat we opgericht zijn stond dit bovenaan ons lijstje, om dit te bereiken. Tijdens de stemming was ik nog wel even zenuwachtig. Dan denk je, wat gaan BBB en PVV doen. Maar ze stemden in. Ja, heel mooi. Yes! En ik moet zeggen dat ik ook wel een beetje emotioneel van opluchting werd. Voor Groningen betekent dit heel veel.”

“De bodem zal nog jaren onrustig zijn”

Fossen: “Maar het is hiermee natuurlijk niet klaar. De gaswinning stopt, maar de bodem zal nog jaren onrustig zijn. En ook de versterkingsoperatie is nog volop bezig. Vijlbrief liet vandaag weten dat het lastig gaat worden om de operatie in 2028 af te ronden. Daarmee bedoelt hij dat het waarschijnlijk niet gaat lukken. Dus daar zullen we volop mee bezig moeten. Maar vandaag is een hele belangrijke stap. Historisch.”