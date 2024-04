Erica van Lente burgemeester van Midden-Groningen

Erica van Lente is de nieuwe burgemeester van de gemeente Midden-Groningen. Van Lente heeft een verleden in Groningen: ze studeerde aan de RUG en was van 2010 tot 2014 PvdA-raadslid in de stad.

Van Lente is de opvolger van Adriaan Hoogendoorn (ChristenUnie). Hoogendoorn gaat met pensioen. Van Lente is nu nog burgemeester van het Overijsselse Dalfsen. Ze werd vorig jaar uitgeroepen tot beste bestuurder van kleine gemeenten.

Van Lente begint in juli aan haar nieuwe functie. Midden-Groningen bestaat uit de voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde.