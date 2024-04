Dichters in de Prinsentuin keert terug naar binnenstad

Na vier jaar in de Hortus in Haren keert het festival Dichters in de Prinsentuin op op 12, 13 en 14 juli terug naar de plek waar de naam vandaan komt.

De afgelopen jaren vond het festival plaats in de Hortus, omdat hier veel meer ruimte was. In de Hortus konden bezoekers meer afstand houden tijdens de coronaperiode. Tegelijk nam ook het aantal bezoekers toe en daarom wordt het festival uitgebreid naar het Martinikerkhof en de omgeving. NOORDWOORD, de organisator van het festival, wil terug naar de binnenstad en de Prinsentuin vanwege de laagdrempeligheid van de locatie.

Tijdens Dichters in de Prinsentuin 2024 staan zo’n zestig dichters uit Nederland, Vlaanderen en andere taalgebieden op het podium. Naast bovengenoemde dichters treden bijvoorbeeld ook stadsdichter Esmé van den Boom, Idwer de la Parra, Lillian Zielstra, en Ruth Lasters op. Onder gasten uit het buitenland zijn John Murillo en Nicole Sealey uit de Verenigde Staten.