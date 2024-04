Brabantse student geneeskunde wint rechtszaak van RUG, geen twee extra coschappen maar één

Foto: Joris van Tweel.

De Raad van State heeft een Brabantse student geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen gelijk gegeven in een langlopende zaak tegen de universiteit. Dankzij de uitspraak hoeft de student geen twee, maar slechts één extra coschap te lopen na een negatieve beoordeling door een examenarts.

De student raakte verwikkeld in het conflict met de universiteit 2021, nadat hij een negatieve beoordeling kreeg van een examenarts na een coschap. Daardoor zou hij twee coschappen extra moeten meedraaien. De student vond dit onterecht en ging in beroep bij het College van Beroep voor de Examens (CBE) van de RUG. Die verklaarde zijn beroep ongegrond.

Maar de motivatie van het afwijzen van het beroep van de student was onvolledig door de CBE van de RUG. De Raad van State vindt dat de CBE had moeten toelichten waarom de student twee in plaats van één extra coschap moest lopen. Daarmee gaat ook de beslissing van de examenarts van tafel en hoeft de student slechts één extra coschap te lopen.