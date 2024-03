Zorgen bij Partij voor het Noorden over consequenties financiële tegenvaller zuidelijke ringweg

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De fractie van Partij voor het Noorden maakt zich zorgen over de consequenties van de financiële tegenvaller bij het project zuidelijke ringweg. Maandag maakte het Dagblad van het Noorden bekend dat er voor de vijf bouwers een verlies dreigt van 250 miljoen euro.

De vijf bedrijven werken samen in Combinatie Herepoort. “Wij maken ons vooral zorgen over het kleinste bedrijf in deze combinatie”, vertelt Statenlid Dries Zwart. “Zij hebben geen vet op de botten om deze klap op te vangen en, belangrijker nog, er is geen vooruitzicht op andere grote klussen. In het noorden vinden relatief weinig projecten plaats zoals de zuidelijke ringweg. Dus de financiële toekomst is onzeker voor deze bedrijven.”

Failliet

Combinatie Herepoort bestaat op dit moment uit de grote Duitse aannemers Max Bögl en Züblin. Daarnaast zijn er drie regionale wegenbouwers actief: Koninklijke Oosterhof Holman uit Grijpskerk, Koninklijke Sjouke Dijkstra uit Leek en Roelof’s Wegenbouw uit Den Ham. Aanvankelijk maakte ook Jansma uit Drachten onderdeel uit van de Combinatie maar zij konden de oplopende schulden van hun aandeel in Herepoort niet meer dragen en gingen failliet.

Financiële consequenties

Partij voor het Noorden vraagt de gedeputeerde daarnaast om opheldering waarom Provinciale Staten niet is geïnformeerd over de financiële perikelen en waarom men dit vanuit de media moest vernemen. Daarnaast wil de partij weten welke financiële consequenties dit heeft voor de provincie en de gemeente.