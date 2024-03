Vrijdag en zaterdag veel zon, in de nacht kans op lichte vorst

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Vrijdag zijn er perioden met zon, afgewisseld door wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 8 of 9 graden. Er waait een matige oostenwind, windkracht 4.

Door: Johan Kamphuis

In de nacht naar zaterdag koelt het af tot dichtbij het vriespunt en gaat het aan de grond op uitgebreide schaal vriezen. Zaterdag overdag zijn er flinke perioden met zon en wordt het 11 graden. De wind uit het oosten tot zuidoosten is matig, windkracht 3 tot 4.

Zondag wordt het 9 graden. Er zijn wolkenvelden, soms schijnt de zon even en er is een kleine kans op een buitje. De wind waait uit het oosten tot noordoosten en neemt toe naar vrij krachtig, windkracht 4 tot 5. Langs de Wadden steekt een krachtige tot harde wind op, windkracht 6 tot 7.

Maandag en dinsdag is er veel bewolking en is er kans op een buitje. De temperatuur doet een stapje terug naar een graad of 7 of 8. Later in de week wordt het weer wat milder. Een al te grote rol voor de zon lijkt er niet te zijn weggelegd.