Studievereniging Panacea organiseert voor het eerst een iftar: “Fijn om op deze manier het vasten te breken”

Foto: UMCG

Voor het eerst in haar bestaan heeft studievereniging Panacea een iftar georganiseerd. De studievereniging voor geneeskundestudenten hield de iftar in de kantine van het onderwijsgebouw van het UMCG. Dat meldt de UMCG op haar sociale media.

Panacea werd opgericht in 1987 en behartigt de belangen van geneeskundestudenten in Groningen. Men heeft ongeveer 3.700 leden. Dit jaar is inclusiviteit een belangrijk thema. “Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt”, vertelt een bestuurslid. “Daarom was een gezamenlijke iftar een logisch idee.” Een aantal studenten die geen moslim zijn, heeft een dag meegevast. Dit leidde bij verschillende studenten tot nieuwe inzichten: “Als ik straks arts ben, ben ik arts voor iedereen. Nu ik een dag van zonsopgang tot zonsondergang niks drink, bedacht ik dat je je medicijnen dan dus ook niet kunt innemen met water. Als dokter kan ik me beter inleven in patiënten die meedoen met de ramadan en met ze meedenken over alternatieven.”

Ruim twee weken geleden begon voor moslims de ramadan. Dit betekent dat er overdag niet gegeten en gedronken mag worden. Na zonsondergang vindt de iftar plaats. In Groningen gebeurt dit steeds vaker op plekken waar studenten elkaar kunnen ontmoeten: “Mijn familie en naasten met wie ik anders de ramadan beleef, wonen ver weg. Daarom zoek ik echt naar deze bijeenkomsten”, laat één van de internationale studenten weten. “Je ziet ze dit jaar op veel meer plekken: bij de Hanze, andere faculteiten van de RUG en nu ook hier. Ik zoek ze echt op en ga naar veel van die iftars toe.”