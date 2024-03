Slechte middag Stadsclubs, alleen Helpman en Groen Geel winnen

Stadspark verloor met 1-6 van koploper Roden (foto Martijn Minnema)

De stadsclubs die onderin hard punten nodig hebben slaagden er niet in punten te pakken. Eerste klasser GVAV Rapiditas kreeg een pak slaag in Emmen, een klasse lager verloor Stadspark ook dik. Forward verloor ook, Helpman boekte winst in een topper. In de derde klasse verloren Groninger Boys en Engelbert. Groen Geel wist in de vijfde klasse ook te winnen.



GVAV Rapiditas staat elfde en moest vanmiddag op bezoek bij het net wat hoger staande WKE’16. Verschil vooraf twee punten, dat zijn er nu vijf want GVAV ging met 5-1 onderuit in Emmen. Na een kwartier stond het al 2-0, na rust liep WKE’16 uit naar 5-0 waarna GVAV kort voor tijd nog tegen scoorde.

2I

Helpman-Rolder Boys was het duel tussen de nummers 3 en 2. Helpman won met 3-1. Siemen Krikke zette Rolder Boys na een half uur op 0-1, kort voor rust maakte Danny Dijkstra er 1-1 van. Na rust was Tim Sanders met twee treffers (55′ en 81′ minuut) de grote man. Helpman staat nog wel derde, maar heeft een wedstrijd minder gespeeld dan Rolder Boys en twee punten achterstand.

Het gat met koploper Roden blijft zeven punten. Roden had een makkelijke middag bij Stadspark. De koploper won met 1-6 bij de degradatiekandidaat. Stadspark keek al na 5 minuten tegen een achterstand aan, Robin van der Tuin schoot zijn strafschop belabberd in maar kreeg in de rebound nog een kans en die benutte hij wel. Stadspark had weinig in te brengen en kwam na 16 minuten ook op 0-2 achter toen Hugo Steenbergen de bal achter het standbeen langs binnen tikte. Acht minuten na rust maakte Robin van der Tuin er met een mooi geplaatst schot 0-3 van. In de 62′ minuut schoot Cedwin Tel een vrije trap in de bovenhoek (1-3), maar een minuut later was de marge weer drie. Robin van der Tuin maakte zijn derde waarna Hugo Steenbergen (68′) en Getuar Derguti (81′) de Stadspark afgang compleet maakten. Stadspark houdt nog wel vier clubs onder zich.

Eén van die vier clubs is Forward. Dat ging bij Valthermond met 2-1 onderuit. Tomas Butz zette Forward kort voor rust nog wel op 0-1 maar na rust boog Valthermond die achterstand in een tijdsbestek van zeven minuten om.

3B

Nummer vier Groninger Boys verloor met 2-1 bij nummer twee Gieten, alle doelpunten vielen daar in de laatste tien minuten. Lorenzo Westhiner maakte kort voor tijd de 2-1.

Engelbert staat voorlaatst en leek bij nummer drie SVZ op weg naar een punt maar kort voor tijd werd het nog 1-0 voor SVZ.

5D

Groen Geel is koploper en won vanmiddag thuis met 4-1 van WEO. Groen Geel staat met een wedstrijd minder twee punten voor op nummer twee Bellingwolde.