SAR gaat komende dagen opnieuw zoeken naar vermiste Jannes: “Check je camerabeelden, iedere tip is belangrijk”

Foto: SAR Nederland

SAR Nederland gaat de komende dagen opnieuw zoeken naar de vermiste Jannes. De 59-jarige man uit Stad verdween vorige week maandag. Sindsdien ontbreekt ieder spoor. Volgens SAR-hoofdcoördinator Houwina Postma blijft het belangrijk om tips door te geven.

“We hebben op dit moment geen aanwijzingen waar de man eventueel kan zijn of kan verblijven”, vertelt Postma. “De afgelopen week hebben we meerdere zoekacties georganiseerd. Op zaterdag hebben we op quads gezocht in de omgeving van Peize, eerder in de week hebben we in andere gebieden gezocht waarbij we ook drones hebben ingezet. We bekijken zo’n gebied, zoeken naar aanwijzingen, en als we niets aantreffen, dan kunnen we zo’n gebied uitsluiten waarmee het zoekgebied kleiner wordt gemaakt.”

“De komende dagen gaan we speurhonden en een onderwaterdrone inzetten”

De zoekactie richt zich op dit moment op het gebied rond Peize en rond de Hoornseplas. “De komende dagen gaan we nieuwe zoekacties organiseren. Daarbij zullen we ons focussen op het water. We gaan speurhonden inzetten maar ook een onderwaterdrone. We hopen daarmee meer informatie te kunnen verzamelen. De meneer is nu een week vermist. Je kunt je voorstellen wat dit met zijn familie doet. Je wilt hen graag zo snel mogelijk informatie en duidelijkheid kunnen geven.”

Vertrokken vanaf De Kring

Volgens de politie werd de 59-jarige Jannes vorige week maandag voor het laatst gezien op De Kring tussen Stad en Hoogkerk. Vanaf daar is hij mogelijk vertrokken in de richting van Peize of de stad. De meneer die gezocht wordt is 1.70 meter lang, is kalend of kaal, heeft blauwe ogen en is te herkennen aan een ietwat onverzorgd uiterlijk. Toen hij voor het laatst werd gezien, droeg hij een Nike-pet en een groene jas. De vermiste man heeft mogelijk een rugtas bij zich. Het zou kunnen dat Jannes zich verplaatst op een zwarte elektrische fiets van het merk Gazelle. Een volledige beschrijving, en foto’s, vind je op de website van de politie.

“Controleer je camerabeelden”

Afgelopen weekend deed SAR de oproep aan inwoners van Peize en rond de Hoornseplas om hun camerabeelden te controleren. “Die oproep wil ik nog een keer doen”, vertelt Postma. “Er moeten beelden van deze meneer zijn. En dat geldt voor een breder gebied. Woon je in de buurt van De Kring, controleer dan ook je deurbelcamera, je dashcam of beveiligingscamera. Als je daar iets op ziet, deel dit dan. Een tip, waarbij je zelf denkt dat het helemaal niet belangrijk is, kan voor ons van grote waarde zijn. Het kan net dat ene puzzelstukje zijn dat we zoeken. Om een voorbeeld te geven: uit die beelden kan blijken dat hij misschien een hele andere richting is opgefietst, waardoor we moeten besluiten ergens anders te gaan zoeken.”

“Elke tip kan de gouden tip zijn”

Bij de politie zijn de afgelopen dagen zo’n twintig tips binnengekomen. “Ook bij ons hebben zich verschillende mensen met informatie gemeld. Die informatie delen wij vervolgens ook weer direct met de politie. Qua tips gaat het vaak om zichtmeldingen. Dat zijn meldingen waarbij mensen denken meneer gezien te hebben. Met elke tip zijn we blij. En elke tip kan de gouden tip zijn.”

“Wie heeft de fiets van Jannes gezien?”

SAR Nederland geeft aan dat ook de fiets van belang kan zijn. “Het gaat om een zwarte elektrische fiets van het merk Gazelle met een aantal opmerkelijke zaken. Er zit een zwarte accu op en het zadel is lek. Daar loopt de gel uit. Als je de afgelopen dagen een fiets gezien hebt, op een wellicht hele vreemde locatie, meld je dan. Mensen kunnen met hun tips terecht bij de politie maar kunnen hun tips ook met ons delen.”

“Er gebeurt ontzettend veel”

Tot slot wil Postma ook nog iets duidelijk maken: “Het lijkt soms dat er misschien niet zoveel gebeurd. Maar er is de afgelopen dagen heel veel werk verzet. De politie heeft heel veel werk gedaan. En ook wij hebben diverse zoekacties gehouden. Niet alles wordt echter gemeld. Voor de buitenstaander lijkt het dan alsof er niks gebeurd. Maar dat is niet waar. Er gebeurt heel veel.”