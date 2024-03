Paasvuur Onnen lijkt dit jaar wat groter te worden: “De traditie is belangrijk voor het dorp”

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

In de gemeente wordt druk gewerkt aan de opbouw van de paasbulten. Waar dat voorheen in Onnen en Noordlaren gebeurde vindt er dit jaar alleen een paasvuur plaats in Onnen.

“Gisteren was de eerste dag dat mensen hun snoeiafval konden komen brengen”, vertelt Lars Berends van de organisatie in Onnen. “En dat ging super. Ondanks het weer, waarbij we zo nu en dan getrakteerd werden op een hagelbui, was er een grote opkomst. Er zijn tussen de 30 en 35 auto’s met aanhangwagen langsgekomen om snoeiafval te brengen. En ook zo’n vijftien trekkers met wagens. Dus er ligt al een flinke bult.”

“Onder begeleiding storten”

De komende dagen gaat het terrein, waar de bult opgebouwd wordt, op slot. “Om het paasvuur tot een succes te maken hebben we een aantal spelregels. En dat is dat er onder begeleiding gestort wordt. Dat kon gisteren en dat kan komende zaterdag nog een keertje. Wij zijn op die dagen aanwezig en helpen de mensen bij het uitladen. Maar we houden ook een oogje in het zeil. We willen bijvoorbeeld geen geverfd hout op de bult, of boomstronken. En als het komende zaterdag net zo druk wordt als gisteren, dan zouden we wel eens een flinke paasbult kunnen krijgen.”

Vorig jaar werd het voorlopig laatste paasvuur ontstoken. Foto: Rieks Oijnhausen

Peter Sants (Noordlaren): “Het dorpsbestuur is gestopt”

Dat er in Onnen veel snoeiafval wordt gebracht is niet vreemd want Noordlaren heeft dit jaar geen paasvuur. “Helaas”, reageert Peter Sants. “Vorig jaar was het een groot succes met dik driehonderd belangstellenden. In de zomer hebben we nog een dorpsfeest georganiseerd en daarna is het dorpsbestuur er mee gestopt. Ook ik ben gestopt. Er is een nieuw bestuur aangetreden en zij hebben besloten dat er dit jaar geen paasvuur komt. En ja dat vind ik jammer, maar aan de andere kant heb ik de touwtjes overgedragen. En het is ergens ook wel te begrijpen. Pasen valt vroeg dit jaar. Het bestuur is nog maar net aangetreden en moet voor zoiets toch allerlei vergunningen regelen. De tijd was heel beperkt.”

“Ik heb mijn snoeiafval naar Midlaren gebracht”

Toch wordt daarmee een traditie gebroken. “Dat is zo. Noordlaren heeft al heel lang een paasvuur. En wat de toekomst brengt, dat weet ik niet. Kijk, als er volgend jaar opnieuw geen paasvuur is: mensen vergeten heel snel. Iets is sneller afgebroken dan dat je iets hebt opgebouwd. Maar ik ga niet bij de pakken neerzitten. Ik heb mijn snoeiafval naar Midlaren gebracht, waar ze ook een paasvuur hebben. Ik ga daar zaterdag ook helpen om het mooi te maken. En op Paaszondag ga ik er sowieso even kijken als het vuur ontstoken wordt.”

Lars Berends (Onnen): “Met een paasvuur leer je de andere dorpsbewoners kennen”

In Onnen hebben ze het nieuws uit Noordlaren meegekregen. Berends: “Ik begrijp heel goed dat men het daar jammer vindt. Ik krijg wel eens de vraag, bijvoorbeeld als nieuwe mensen in het dorp komen wonen, wat er nu zo leuk aan is. Zo’n paasvuur … in een dorp heb je niet zoveel meer. Dit is één van de weinige momenten dat je als dorp iets organiseert. Je staat samen naar het vuur te kijken, je drinkt een drankje en je hebt een gesprekje met andere dorpsbewoners. Je leert elkaar kennen. Op Oudejaarsdag doe je dat met carbidschieten, in de zomer heb je een dorpsfeest en met Pasen heb je het paasvuur. Het is een hele mooie traditie, en als ik van de mogelijkheid gebruik mag maken: alle lof voor de gemeente Groningen. Zij hebben ons heel erg geholpen, ook omdat ze dit duidelijk zien als cultureel erfgoed.”

Het paasvuur in Onnen trekt altijd veel belangstelling. Foto: Mike Weening – Weening Fotografie

“Van Paasmaandag naar Paaszondag”

Dat het in Noordlaren niet doorgaat is voor Onnen de reden om het een dag eerder te organiseren: “We verhuizen van Paasmaandag naar Paaszondag. Dat kan prima nu Noordlaren niet doorgaat. En het geeft ons de mogelijkheid om in de avond een uurtje langer door te gaan omdat we de volgende dag niet aan het werk hoeven.”

“Misschien gaat het wel 20 graden worden”

En het gaat ook een feestje worden. “Op zaterdag kunnen mensen dus overdag nog snoeiafval komen brengen. Zondagavond zijn mensen rond 19.30 uur welkom, waarbij rond 20.00 uur het vuur wordt ontstoken. Er zal muziek zijn en mensen kunnen ook een hapje en een drankje krijgen. We gaan er een mooie avond van maken. En ik heb gehoord dat het misschien wel eens 20 graden zou kunnen worden, nou dat zou echt helemaal super zijn.”