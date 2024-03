Meint Kolthof vertrekt als Statenlid Partij voor de Dieren: “Geen volks- maar planeetvertegenwoordiger”

Foto: still via stream

Meint Kolthof heeft afscheid genomen als fractievoorzitter en Statenlid van Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten. Hoewel het volgens Kolthof niet beschouwd moet worden als een afscheid maar als een tot ziens.

Kolthof kwam in de zomer van 2021 in de provinciale politiek terecht. “Ik heb moeten besluiten dat de Provinciale Staten voor mij op dit moment niet de juiste plek is”, vertelt Kolthof. “Voor ik de politiek in ging was ik fulltime werkzaam in de gemeente Veendam. Omdat het Statenlid zijn veel werk en energie vraagt heb ik in Veendam een stapje terug moeten doen. Dat ga ik nu herstellen. Maar het betekent niet dat ik de politiek de rug volledig toe ga keren. Ik blijf het zeker volgen, en ik sluit niet uit dat ik in de toekomst wellicht weer eens de politieke handschoen op ga pakken. Maar op dit moment kan ik niet het maximale resultaat halen uit de twee werelden.”

“Ik heb dit werk met liefde proberen te doen voor alle inwoners”

De politicus werd geboren in 1990 in Zeijen in Drenthe. Sinds 2017 is hij lid van de Partij voor de Dieren. “Toen ik aantrad in de provinciale politiek was onze samenleving in de greep van de coronacrisis. Tijdens mijn installatie zaten mensen thuis via videoverbindingen mee te kijken. Uiteindelijk werd ik fractievoorzitter en bij de laatste verkiezingen kregen we twee zetels. Ik heb dit werk altijd met liefde proberen te doen voor alle inwoners. Niet alleen voor de 600.000 mensen in deze provincie, maar ook voor alle dieren die hier leven. En dan is het eigenlijk wel jammer dat we maar twee zetels hebben bemachtigd.”

René Paas (CDA): “Meint schiep verbinding”

Bij het vertrek kreeg Kolthof mooie woorden mee. Bijvoorbeeld van Commissaris van de Koning René Paas: “Veel mensen vinden het jammer dat hij weggaat. Als Meint het woord voerde, dan luisterde je. Hij was altijd scherp. Af en toe schuurde het ook qua toon of woordkeus. Maar hoe hard zijn betogen ook mochten zijn, hij stond altijd open voor tegenargumenten of voor commentaar op zijn optreden van collega-statenleden. Meestal was Meint niet te beroerd om dat ook tijdens het debat nog te onderkennen en het hardop te benoemen. Zo breekt men ijs. En zo schiep Meint verbinding. Tijdens zijn maidenspeech vertelde hij dat hij zich meer een planeetvertegenwoordiger voelt dan een volksvertegenwoordiger.”

Samenwerking met BBB

Kolthof wist ook verbinding te leggen met partijen die je niet direct naast de Partij voor de Dieren verwacht. Paas: “Concreet resultaat daarvan was de motie over de noordelijke verkenning naar wildopvang die met steun van de BBB werd aangenomen. Het verbindende optreden van Meint werd bij de BBB zozeer gewaardeerd dat prominent BBB-vertegenwoordiger Eddie van Marum de gelegenheid te baat nam om Meint een beeldje van een duif aan te bieden. Een duif in twee handen.”

Eddie van Marum (BBB): “Gezamenlijk uitgestoken handen om wat te bereiken is hoe het hoort te gaan”

Tijdens het afscheid sprak Eddie van Marum van de BBB ook mooie woorden: “Partij voor de Dieren en BBB. Toen wij vorig jaar toetraden als partij in Provinciale Staten was het op voorhand niet te verwachten dat onze partijen als tortelduifjes de politieke arena in dit huis zouden gaan delen. BBB leidde tot herrie in de Duiventil. Gaandeweg bleek dat vogels van verschillende politieke pluimage prima in de zelfde til konden verblijven. Daar was geen vredesduif voor nodig. Zo vonden wij dat we een zieke duif ook met twee verschillende handen opvang en zorg konden bieden in de discussie over de vogelopvang. Die gezamenlijk uitgestoken handen om wat te bereiken, is hoe het hoort te gaan wat mij betreft en het deed mij goed. En hoewel het misschien niet geheel in lijn is met de PvdD gedachte, die duif was ook een postduif met een boodschap: ‘Van samenwerken kun je beter worden’.”

Oostpolder en Groningen Airport Eelde

Voor Kolthof is die samenwerking en de noordelijke verkenning naar wildopvang één van de hoogtepunten. “Maar natuurtoezicht is ook altijd een stokpaardje van mij geweest. Daarnaast heb ik de gebiedsontwikkeling van De Oostpolder erg belangrijk gevonden. De provincie en de gemeente Het Hogeland hebben plannen om de Eemshaven uit te breiden door een bedrijventerrein te ontwikkelen in de Oostpolder, terwijl wij een industriegebied op die plek niet zien zitten. En ook de toekomst van Groningen Airport Eelde had mijn interesse waarbij wij het heel belangrijk vonden om de inwoners een stem te geven.”

“Meneer Van Kesteren kwam met een bijzondere poster aanzetten”

Behalve een beeldje van een duif uit handen van de BBB-fractie waren er meer verrassingen. Kolthof: “Ton van Kesteren van de PVV-fractie kwam met een grote poster aanzetten. Het ging om een poster die in 1994 is gedrukt door de Dierenbescherming. Voor de campagne toen was een beeltenis van stripfiguur Kuifje gebruikt. Maar dat bleek volgens het auteursrecht niet te mogen, terwijl op dat moment de posters al gedrukt waren. Die moesten dus door de shredder. Later is de basis van die poster gebruikt tijdens de verkiezingscampagne van Marianne Thieme toen zij lijsttrekker was. Meneer Van Kesteren heeft op één of andere manier een poster weten te bewaren en heeft die aan mij gegeven. Echt fantastisch.”

De komende periode gaat Kolthof zich richten op zijn werk in Veendam. Daarnaast overweegt hij om zich wellicht in te gaan zetten voor een natuur- of dierenbeschermingsorganisatie. De stoel van Kolthof in de Provinciale Staten is overgenomen door Marije Visser. Stijn ten Hoeve is de nieuwe fractievoorzitter.