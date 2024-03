Heldere vuurbol trekt over Stad

Foto: screenshot uit livestream

Wie zaterdag in het begin van de avond naar de hemel keek kon een heldere vuurbol zien overtrekken. Op sociale media maken diverse mensen melding van het verschijnsel.

De vuurbol was rond 19.40 uur te zien en trok vanuit het zuiden in westelijke richting. De bol was oranje/wit van kleur. Onder andere in Friesland, Assen, de Waddeneilanden en bij het IJmeer werd het verschijnsel gezien. Een webcam die bij de bouwplaats van Maggies Center aan de Vrydemalaan staat ving de bol ook op.

Een vuurbol wordt ook wel een heldere meteoor of bolide genoemd. Het is een meteoroïde die in de atmosfeer van de Aarde terecht is gekomen. Dit kan een stukje steen of ijs zijn dat door de ruimte zweeft. De meteoroïde wordt door de atmosfeer afgeremd. Door de enorme wrijvingskrachten die hierbij optreden wordt de meteoroïde verhit waardoor deze verdampt.

Bekijk hier de beelden van de webcam bij Maggies Center: