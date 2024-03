Fledderus stopt per direct als technisch manager bij Eredivisie

Foto via FC Groningen

De Eredivisie CV en technisch manager Mark-Jan Fledderus zetten per direct een streep door de samenwerking. Dat laat de Eredivisie maandagmiddag weten.

“We hebben vastgesteld dat we, ondanks de prettige samenwerking, niet verder met elkaar gaan”, aldus Jan de Jong, directeur Eredivisie CV. “Dat kan natuurlijk altijd gebeuren en daarvoor voer je ook dergelijke gesprekken. Wij danken Mark-Jan voor zijn inzet en inbreng. Het is een fijne kerel, die goed in het team paste, maar nu zijn geluk elders gaat beproeven. Daarbij wensen wij hem alle succes!”

De 41-jarige oud-voetballer begon in juli vorig jaar als technisch manager bij de Eredivisie CV en was verantwoordelijk voor de sportieve technische ontwikkeling van de eredivisie en haar achttien clubs. Vier maanden daarvoor raakte hij (na vier jaar) zijn baan als technisch directeur kwijt bij FC Groningen, toen duidelijk werd dat de club afstevende op degradatie. Fledderus speelde van 2004 tot 2008 ook als voetballer bij FC Groningen. De middenvelder maakte in 89 wedstrijden voor FC Groningen negen doelpunten.

De Coevordenaar ging in januari van dit jaar ook weer voetballen en raakte meteen in opspraak. Fledderus stopte er na één wedstrijd alweer mee bij HSC in Sappemeer, nadat hij tijdens zijn eerste wedstrijd een (onopgemerkte) klap uitdeelde aan een tegenstander.