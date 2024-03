Doorrijden na ongeval komt weinig voor in provincie, vorig jaar 880 doorrijders in gemeente

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Hoewel het strafbaar is om weg te rijden na een ongeluk, gebeurt het in onze gemeente toch relatief vaak. Vorig jaar besloten 880 betrokkenen bij een verkeersongeval niet te stoppen om zich te melden bij de gedupeerde.

Dat blijkt uit onderzoek van Independer, op basis van politiecijfers en data van het Waarborgfonds.

In de provincie Groningen komt doorrijden na een ongeluk relatief weinig voor. Vorig jaar deden betrokkenen bij ongevallen 2.015 meldingen van wegrijders bij hun verzekeraar of bij de politie. Per duizend inwoners waren dat er 3,38 en dat is bijna twintig procent minder dan in andere delen van het land.

Naar verhouding kwamen de meeste meldingen binnen uit de gemeente Groningen. Logisch: Groningen is een Stad met veel verkeer. In één jaar tijd reden in deze gemeente 880 bestuurders weg bij een ongeluk. Maar per hoofd van de bevolking kan Groningen qua wegrijdcijfers niet op tegen Veendam. Daar werd, per duizend inwoners, 4,35 keer weggereden na een ongeluk. In de gemeente Groningen waren dat er slechts 3,7. In Pekela (2,8 keer per duizend inwoners) werd het vaakst netjes gewacht op de komst van hulpdiensten of om de schade af te handelen.