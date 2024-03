Camping in Onnen gaat komende zomer na twee jaar hard werken open

Een illustratie hoe het er in de toekomst uit moet gaan zien. Foto: camping De Kleine Wereld

De camping aan de Dorpsweg in Onnen opent komende zomer de deuren. Op 5 juli worden de eerste gasten verwelkomt. De afgelopen twee jaar is er hard gewerkt om de camping bij de tijd te krijgen.

Twee jaar geleden werd bekendgemaakt dat Bas en Annemieke de camping gekocht hadden. Aanvankelijk dacht men na een jaar de camping te kunnen openen, maar er bleek meer tijd nodig te zijn om alles in orde te krijgen. Zo moesten er veel leidingen en glasvezelkabels in de grond aangelegd worden, moest er nagedacht worden over de waterhuishouding op het terrein, is de vroegere kantine gerenoveerd, is er een zwembad en sanitair aangelegd en zijn er Zweedse huisjes gebouwd. Wanneer de camping open gaat zijn alle kampeermiddelen, van caravan tot tent en van camper tot vouwwagen, welkom. In totaal zijn er honderd plekken beschikbaar.

Camping De Kleine Wereld

Camping De Fruitberg opende in 1964 de deuren. In 2000 werd de camping opgeheven. Daarna brak er een onzekere periode aan. De naam werd gewijzigd in camping De Kleine Wereld en de eigenaar die het terrein bestierde wilde het eigenlijk omtoveren tot een park met luxe villa’s. De gemeente Haren stak daar echter een stokje voor omdat bebouwing in een kwetsbaar landschap ongewenst is. Van 2013 tot 2017 was het in gebruik als locatie van het COA, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.

Houtwallen hersteld

Bas en Annemieke hebben het terrein teruggebracht naar de periode toen het nog De Fruitberg heette. Zo zijn bijvoorbeeld in samenwerking met Landschapsbeheer Groningen de houtwallen en -singels hersteld en is er meer biodiversiteit gerealiseerd vanwege de aanplant van jonge bomen. Op de website is het inmiddels mogelijk om een vakantie boeken.