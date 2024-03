Be Quick 1887 raakt international Pourier kwijt, Liewes keert terug

Foto Andor Heij. Marshelon Pourier

Vierde divisionist Be Quick 1887 moet het volgend seizoen doen zonder Marshelon Pourier. De vleugelverdediger stapt over naar Hoogeveen dat een divisie hoger speelt.

De 21-jarige Pourier is sinds dit seizoen ook international voor Bonaire. Hij is aan zijn derde jaar bezig bij Be Quick. Daarvoor speelde hij bij NEC Delfzijl en in de jeugd van FC Groningen.

Aanvaller Geertjan Liewes keert terug bij Be Quick, waar hij vanaf zijn jongste jeugd speelde. De 24-jarige Liewes stapte dit seizoen over naar eersteklasser Jubbega waar hij in competitieverband tot nu toe negen keer scoorde.

Negen spelers van de huidige eerste selectie blijven bij Be Quick. Met andere spelers wordt nog gesproken.