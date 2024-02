Europaweg is komend weekend in beide richtingen dicht

Foto: Rijkswaterstaat via Groningen Bereikbaar

De Europaweg is komend weekend in beide richtingen afgesloten tussen het viaduct van Ring Zuid en de Winschoterweg. Ook de toerit vanaf de Europaweg is in beide richtingen afgesloten.

Dat laat Groningen Bereikbaar dinsdagochtend weten. De afsluiting begint vrijdagavond om 22.00 uur en duurt tot maandagochtend 06.00 uur.

De afsluiting van de Europaweg is nodig, omdat aannemerscombinatie Herepoort verschillende werkzaamheden gaat uitvoeren. Het asfalt wordt aangepakt en er zijn werkzaamheden aan de OV-masten, de bebording boven de weg en de lampen in de verkeerslichten.

De afrit naar Groningen-Europapark vanuit beide richtingen blijft open. Wie vanaf het Julianaplein komt, wordt naar de Bornholmstraat geleid. Verkeer vanaf knooppunt Euvelgunne kan alleen richting het centrum en het Sontplein. Wil je vanuit het centrum richting Hoogezand, dan word je langs het Damsterdiep, de Rijksweg, de oostelijke ringweg richting de A7 geleid. Andersom geldt dezelfde route.