Hoge strafeisen tegen plegers van overval in Anreep; Stadjer verdacht van méér overvallen

Het Openbaar Ministerie eist forse celstraffen tegen de plegers van een overval in het Drentse Anreep, nu een jaar geleden. Eén van hen is een 30-jarige inwoner van Groningen. Hun drie slachtoffers werden mishandeld en met de dood bedreigd.

De verdachten kwamen de woning van hun slachtoffers binnen doordat één van hen zich voordeed als maaltijdbezorger. Toen de bewoner de deur opende, stormden ze naar binnen en kreeg hij een pistool tegen het hoofd. Ook werd hij vastgebonden, geschopt en geslagen. De man liep daarbij een gebroken neus en meerdere verwondingen op hoofd en lichaam op. Tijdens de vier tot vijf uur durende overval werden zijn vriendin en zijn moeder ook vastgebonden en kregen zij een deken over zich heen gegooid.

De drie slachtoffers werden met een vloeistof overgoten en er werd gedreigd met het verdrinken van het mannelijke slachtoffer en het in brand steken van de vloeistof. Ondertussen werd de woning overhoop gehaald en vroegen de overvallers meerdere keren en op een dreigende manier naar de sleutel van de kluis die ze ondertussen met geweld probeerden te openen.

Het OM gaat er vanuit dat een 40-jarige man uit Enschede en een 30-jarige man uit Groningen daadwerkelijk in de woning zijn geweest. Ook wordt hen het wederrechtelijk beroven van de vrijheid van drie personen ten laste gelegd. Een 45-jarige man uit Assen heeft die avond en nacht zijn woning als uitvalsbasis ter beschikking gesteld. Ook heeft hij na de overval kleding en de buit, bestaande uit geld en goederen, verstopt. De vierde verdachte, een 19-jarige man uit de gemeente Aa en Hunze, heeft volgens het OM de tip over de aanwezigheid van het geld gegeven. Ook heeft hij informatie verschaft over de woning en de kluis.

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag tot zes jaar gevangenisstraf geëist tegen de drie hoofdverdachten. “Als je leest wat daar gebeurd is dan draait je maag om”, zeiden de officieren van justitie in hun requisitoir. “De overvallers liepen heen en weer. Eén zong zelfs een kerstliedje alsof er niets aan de hand was. Gewetenloos. De angst van de slachtoffers moet enorm zijn geweest.”

De mannen van 40 en 45 hebben zich volgens het OM ook schuldig gemaakt aan een mishandeling, huisvredebreuk en een poging tot afpersing met geweld in een woning in Assen, vier dagen later. De 40-jarige hoorde een celstraf van zes jaar en TBS met dwangverpleging eisen; de 45-jarige zou volgens het OM veertig maanden cel moeten krijgen. De 19-jarige verdachte hoorde een celstraf van 36 manden eisen, waarvan 16 voorwaardelijk, mede vanwege handel in harddrugs.

De 30-jarige Groninger wordt ook nog verdacht van betrokkenheid bij een gewapende overval in een woning in Vlaardingen. Die zaak zal de rechtbank in Assen volgende week behandelen. Dan zal het OM ook laten weten welk straf zij voor hem passend achten.