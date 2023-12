Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Maandagavond is brand uitgebroken in een trailer vol bieten in Hoogkerk. Dat meldt RTV Noord. De brand brak uit op de A7 in de richting van het Julianaplein.

De brandweer is ter plaatse, onder andere met groot watertransport. Dat is een speciaal systeem waarmee de brandweer grote hoeveelheden bluswater kan vervoeren.

Twee rijstroken zijn dicht. De trailer is losgekoppeld van de vrachtwagencabine. Het is niet bekend wat de oorzaak is van de brand.