Sinterklaas arriveert in Stad: “Er wordt vrolijk gezongen en gezwaaid” (foto’s)

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Sinterklaas is zaterdagmiddag gearriveerd in de stad. Rond 13.45 uur zette de Goedheiligman voet aan wal in de Zuiderhaven.

Of Sinterklaas überhaupt zou komen was lange tijd onzeker. In het Sinterklaasjournaal (NTR) was te zien dat de stoomboot een andere koers was gaan varen, waardoor de landelijke intocht in Gorinchem in het water dreigde te vallen. Door in de vestingstad hard te gaan zingen, en door ingrijpen van burgemeester Reinie Melissant-Briene (CDA) van Gorinchem, kon de intocht toch doorgaan.

Zingen en zwaaien

“Ongeveer een uur later arriveerde Sinterklaas in Groningen”, vertelt OOG-verslaggever Ecco van Oosterhout. “Een armada van boten voer via de Herman Colleniusbrug richting de Bocht van Ameland. Ondanks het slechte weer was het aan de Wilhelminakade behoorlijk druk met mensen die een glimp van Sinterklaas probeerden op te vangen. Daarbij werd er gezongen en vrolijk gezwaaid.”

Tekst gaat verder onder de video:

Rijtoer

Sinterklaas voer daarna via de A naar roeivereniging De Hunze in de Zuiderhaven waar de voorzitter van de Koninklijke Vereeniging van Volksvermaken het gezelschap uit Spanje verwelkomde. Daarna volgde er een rijtoer door de stad, die eindigde op de Grote Markt waar kinderburgemeester Jorn en grote mensen-burgemeester Koen Schuiling (VVD) de Sint op stonden te wachten.

Behalve in de stad is er zaterdag ook een intocht in Hoogkerk. Volgende week zaterdag arriveert Sinterklaas in Ten Boer en Haren.