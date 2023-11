Ook Noordlaren kan vanaf nu beroep doen op tienduizend euro subsidie

Ook inwoners van Noordlaren kunnen vanaf vandaag (woensdag 15 november) een beroep doen op de subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen.

De subsidie, bedoeld voor woningeigenaren die geen onderdeel zijn van het versterkingsprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen, werd woensdag opengesteld voor inwoners van het postcodegebied 9479. Dat betekent dat ook eigenaren van ongeveer 250 woningen in het meest zuidelijke puntje van de gemeente Groningen nu een aanvraag kunnen indienen voor de subsidie.

De uitbreiding van het postcodegebied is een gevolg van de reactie van het (inmiddels demissionaire) kabinet op de parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen. Naast Noordlaren kunnen woningeigenaren buiten het NCG-versterkingsprogramma in nog één tien postcodegebieden in Het Hogeland en de Drentse gemeentes Tynaarlo en Aa en Hunze vanaf woensdag een aanvraag indienen. Daar komen, gedurende dit jaar, nog eens 19 postcodes bij.

De 10.000 euro die de bewoners van het bevingsgebied kunnen aanvragen, is bedoeld om huizen te verbeteren en te verduurzamen. Naast de adressen binnen de uitbreiding van woensdag kunnen inwoners die al recht hadden op de subsidie deze ook nog steeds aanvragen, tot en met 31 december 2025.