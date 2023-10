Bewoner gewond bij mishandeling in woning, vier verdachten opgepakt

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In een woning aan de Kerkstraat in Hoogkerk heeft zondagavond een mishandeling plaatsgevonden. Daarbij is de bewoner gewond geraakt.

De melding van de mishandeling kwam rond 20.30 uur bij de hulpdiensten binnen. “Uit ons eerste onderzoek is gebleken dat de bewoner in de woning is mishandeld”, vertelt politiewoordvoerder Anne Kok. “De verdachten zijn er daarna vandoor gegaan. Op basis van goede informatie en adequaat handelen hebben we vier personen in de omgeving aan kunnen houden.”

Bij de woning wordt onderzoek gedaan. “We zijn aanwezig in de Kerkstraat, waar we sporenonderzoek verrichten. We spreken met de bewoner en met buurtbewoners om helder te krijgen wat er nu precies is gebeurd. Daarbij zijn we ook op zoek naar getuigen en camerabeelden. Mensen die iets gezien hebben, of die mogelijk beschikken over videomateriaal, mogen contact met ons opnemen op telefoonnummer 0900 88 44.”