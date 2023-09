Stadjer (27) krijgt zes jaar cel voor veroorzaken bijna fatale aanrijding met motoragent

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De 27-jarige man uit Groningen, die begin dit jaar een motoragent zwaar verwondde door hem aan te rijden bij de A7 in Hoogkerk, is woensdag veroordeeld tot zes jaar celstraf.

Dat meldt RTV Noord woensdagmiddag.

De straf is gelijk aan de eis die het Openbaar Ministerie twee weken geleden vroeg op te leggen aan de Groninger. De 27-jarige Stadjer werd veroordeeld voor roekeloos rijgedrag, rijden zonder een geldig rijbewijs en poging tot doodslag op de motoragent, die door het ongeval zwaargewond raakte en nu blijvend gehandicapt is.

De bestuurder kreeg in de wijk Vinkhuizen een stopteken. Zijn auto werd vervolgens tot twee keer toe stilgezet door politiewagens, maar de man wist beide keren te ontkomen. Toen agenten hem bij de rotonde in Hoogkerk opnieuw klemreden, keerde hij zijn wagen en reed tegen de rijrichting in de A7 op. Daarbij schepte hij een motoragent. Die raakte daardoor zwaargewond en blijvend gehandicapt.

De verdachte reed nog honderden meters door, stapte vervolgens uit en vluchtte de wijk De Buitenhof in. Daar pikte hij een kinderfiets. Hij werd uiteindelijk door meerdere agenten overmeesterd. Daarbij viel ook een waarschuwingsschot.

De man, die net enkele dagen had vastgezeten voor het dealen van drugs, zei in paniek te zijn geraakt toen hij een stopteken kreeg vanuit een politieauto. Hij verkeerde onder invloed van drugs, zijn auto was niet verzekerd en hij bezat een ongeldig rijbewijs.