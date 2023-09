Leden ChristenUnie zetten Stieneke van der Graaf niet hoger op de kieslijst

Foto: Anne-Paul Roukema / christenunie.nl (CC-BY-SA-4.0)

Huidig Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf van de ChristenUnie blijft op plaats negen van de kieslijst voor de aanstaande verkiezingen staan. Een voorstel om haar hoger op de lijst te plaatsen, kreeg zaterdag geen meerderheid.

De partij organiseerde haar verkiezingscongres zaterdag in Zwolle. Op de conceptkandidatenlijst was Van der Graaf door de partij op de negende plaats gezet. Bij eerdere verkiezingen stond ze hoger. In de aanloop naar het congres stelden bijna 550 leden voor om Van der Graaf hoger op de lijst te zetten, op plaats vijf. Zaterdag bleek daar echter geen meerderheid voor te zijn. Van de leden stemden 332 voor, 557 tegen en 32 brachten geen stem uit. Opvallend daarmee is het aanvankelijke voorstel minder stemmen kreeg dan het aanvankelijke voorstel.

Negatief advies

Opvallend is het resultaat niet. Afgelopen week gaf het partijbestuur al een negatief advies. De partij vindt, met Van der Graaf in de top vijf, dat er teveel juristen in de top van de kieslijst zouden komen. Ook een ander argument, dat er teveel topkandidaten uit de Randstad komen, werd door het partijbestuur weggewuifd.

Stieneke van der Graaf

Van der Graaf werd geboren in Zwartsluis en woont in Groningen. Van 2007 tot 2017 zat ze in Provinciale Staten, waarvan de laatste vier jaar als fractievoorzitter. In 2017 verhuisde ze naar de Tweede Kamer. In de Tweede Kamer is Van der Graaf woordvoerder voor onder meer binnenlandse zaken, infrastructuur en waterstaat en onderwijs, cultuur en wetenschap. Zij is ook lid van de commissies voor Binnenlandse Zaken, Infrastructuur en Waterstaat en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ook maakte ze deel uit van een tijdelijke commissie die de parlementaire enquête over de aardgaswinning voorbereidde.

