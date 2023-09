Deelnemers streetfishing strijden in binnenstad voor plekje op NK

Foto: Harro Meijer

In de binnenstad werd zondag volop gevist. Negentien teams streden voor een plaats in de top vijf, waarmee men zich verzekerd van een plek op het NK, dat in november in Leeuwarden wordt gehouden.

“Van juli tot oktober worden er zes federatieve selectiewedstrijden gehouden in verschillende steden”, laat de organisatie weten. “De afgelopen weken waren we bijvoorbeeld in Nieuwegein, Dordrecht en Alkmaar. De opzet van elke selectiewedstrijd is hetzelfde. Teams kunnen zich inschrijven en proberen op de wedstrijddag een zo hoog mogelijke score neer te zetten. De top vijf verzekert zich van een plaats op het Nederlands Kampioenschap.”

Streetfishing

En zo werd er zondag door negentien verschillende teams hard gewerkt. Een team bestaat uit twee personen. Bij streetfishing is het de bedoeling dat deelnemers met hun hengel en kunstaas langs het water lopen, waardoor ze niet steeds op dezelfde plek staan. Bij streetfishing wordt er gewerkt met licht materiaal, en wordt er gevist op roofvissen, zoals snoekbaars, baars en snoek. Bij elke vis die gevangen wordt, wordt er een foto gemaakt, en worden de afbeeldingen naar een jury gestuurd.

Tijd

“We hopen dat we ons bij de eerste vijf plaatsen”, laat één van de deelnemers weten. Veel tijd om te praten is er echter niet. Want ook de tijd is belangrijk. Tot uiterlijk 15.00 uur mocht er gevist worden. Welke teams doorgaan naar het NK was zondagavond nog onbekend. Komende periode vinden er nog twee selectiewedstrijden plaats: in Leeuwarden Zwolle. In de Friese hoofdstad vindt in november vervolgens het NK plaats.