“De winst van zo’n open dag is dat je mensen echt kunt laten zien wat je doet”

Foto: Dierenambulance Groningen

Bij Dierenambulance Groningen aan de Friesestraatweg stonden de deuren zaterdag wagenwijd open voor een open dag. André Nijdam blikt tevreden terug.

Hoi André! Het is nu rond 16.00 uur. De open dag zit er op …

“De laatste bezoekers verlaten nu inderdaad het terrein. We kunnen terugkijken op een hele mooie en gezellige dag. Ik denk dat we ongeveer tweehonderd mensen hebben mogen verwelkomen. En zij konden vandaag bij ons zien wat we doen. En het is dan leuk om te zien dat de bezoekers ook behoorlijk langs bij ons bleven. Dat vinden wij zelf een goed teken.”

Tweehonderd bezoekers. Het klinkt wel een beetje alsof je op meer had gehoopt?

“Met tweehonderd zijn wij tevreden. Ook als je kijkt naar de gemêleerdheid. Veel kinderen, maar ook wat oudere mensen. Maar inderdaad. Als er driehonderd waren gekomen, dan was dat ook prima geweest. Maar ik begreep dat er vandaag meer activiteiten zijn in de stad. In het Stadspark vindt een groot festival plaats, en ook op andere plekken in de provincie vindt het één en ander plaats. En dat is prima. Maar mensen kunnen maar op één plek tegelijk zijn.”

Jullie boden vandaag een rijk programma aan, waarbij mensen een blik in de keuken konden werpen. Wat kon nu op de meeste belangstelling rekenen?

“In onze bovenzaal vertoonden we een compilatie van filmpjes van dingen die we meemaken. Daar was veel interesse voor. En ik snap dat wel. Mensen kunnen op zo’n dag de ambulance bekijken, ze kunnen in het gebouw kijken, in de meldkamer. En het geeft een beeld, maar je ziet niet wat wij elke dag meemaken. Het werkt speelt zich niet hier af, maar op de weg, als we naar meldingen rijden. En dat hebben we laten zien. En dan zie je tegelijkertijd ook de verbazing, dat mensen niet wisten dat we zoveel doen. En wat je zegt klopt: er was vandaag bij ons van alles te doen. Er was een hindernisbaan, er was een poppendokter.”

Ik kan me voorstellen dat op zo’n dag jullie als team ook naar elkaar toe groeien …

“Absoluut. En dat is ook een doel van deze open dag. Natuurlijk om mensen te verwelkomen. Maar ook om samen als team iets moois neer te zetten. En wat dat betreft ook alle lof. In de voorbereiding is er flink geholpen. En nu we aan het afsluiten zijn komen er speciaal mensen langs om te helpen bij het opruimen. We hoeven er niet eens naar te vragen, mensen doen het gewoon. En dat maakt mij wel heel trots.”

Komt er volgend jaar weer een open dag?

“Absoluut. Voor ons is dit belangrijk om ons te etaleren. Om te laten zien wat we doen. En wat ik zeg, ook voor ons als team is het heel leuk om zulke dingen op te pakken. Het maakt de groep, waarmee we Dierenambulance Groningen runnen, hechter.”