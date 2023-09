A7 vanaf vrijdagavond hele weekend dicht tussen Hoogkerk en Stad

Foto via Groningen Bereikbaar

De A7 is vanaf vrijdagavond het hele weekend dicht voor het verkeer vanaf Hoogkerk naar Groningen. Automobilisten richting Groningen moeten daardoor omrijden via Hoogkerk en het Hoendiep.

De weg krijgt op het afgesloten gedeelte nieuw asfalt. Ook wordt de nieuwe afrit 36, naar het Martini Ziekenhuis en de westelijke ringweg, weer op de weg aangesloten.

Tijdens het weekend worden afrondende werkzaamheden uitgevoerd op dit deel van de A7, zodat de snelweg weer volledig open kan. Vanaf volgende week maandag is afrit 36 weer beschikbaar en is ook de toerit vanuit Hoogkerk weer open.

Ook andere kant op is ’s nachts dicht

Volgens Groningen Bereikbaar is de A7 in de eerste nacht en de laatste nacht al dicht vanaf Westpoort. Op zaterdag en zondag is het deel vanaf Hoogkerk dicht. Op maandag 4 september om 06.00 uur gaat de A7 weer volledig open.

In de nachten (van 22.00 uur tot 06.00 uur) is de A7 ook in tegengestelde richting dicht, voor verkeer richting Hoogkerk. Overdag is de A7 van Groningen naar Hoogkerk open.

Omleiding via Hoogkerk en Hoendiep

Automobilisten richting Groningen rijden om via Hoogkerk en het Hoendiep. In de nacht van vrijdag op zaterdag rijdt het verkeer bij afrit 34a Westpoort eraf. Van zaterdag tot maandag loopt de omleiding via afrit 35 Hoogkerk.